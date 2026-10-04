Kombilere gaz yerine su bağlanacak: Elektrik ve doğal gaz faturaları resmen tarihe gömülüyor
Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, laboratuvarda oda sıcaklığında geliştirdikleri yenilikçi fotokatalizör malzeme sayesinde güneş ışığından yararlanarak sudan ucuz hidrojen üretmeyi başardı. Harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymayan bu çığır açıcı yöntem, yeşil hidrojen maliyetlerini dramatik ölçüde düşürerek fosil yakıtlara olan bağımlılığı bitirme potansiyeli taşıyor. Gelecekte kombilere doğal gaz yerine su bağlanmasını sağlayacak bu teknolojik gelişme, milyonlarca abonenin ısınma masraflarını kalıcı olarak tarihe gömmeye hazırlanıyor.