Kombilere gaz yerine su bağlanacak: Elektrik ve doğal gaz faturaları resmen tarihe gömülüyor

Stylianou'nun önceki çalışmaları, metal-organik çerçeveler (MOF) olarak bilinen gözenekli ve kristal yapılı malzemeler üzerine yoğunlaşıyordu. Metal iyonları ile organik moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan bu yapılar, nano boyutlardaki gözenekleri sayesinde farklı kimyasal ve yapısal özellikler kazanabiliyor. MOF'ların bileşenleri değiştirilerek özellikleri belirli amaçlara göre ayarlanabiliyor. Bilim insanları bugüne kadar yaklaşık 100 bin farklı MOF sentezlerken, çok daha fazla yapının potansiyel özellikleri bilgisayar modelleriyle tahmin ediliyor. Bu çeşitlilik, güneş enerjisinden yararlanabilecek yeni malzemelerin geliştirilmesi için geniş bir araştırma alanı sunuyor.