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Gündem ‘Çocuk icrası’ ayıbı artık bitsin
Gündem

‘Çocuk icrası’ ayıbı artık bitsin

Boşanan anne-babaların çocuklarının taşınır eşya gibi icraya konulup teslim edilmesi, tüm eleştirilere karşın halen değişmedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:44:00 -
‘Çocuk icrası’ ayıbı artık bitsin

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Cengiz Dinçer, çocuk icrasında artık somut bir adımın atılmasının gerektiği ifaderek zulmün bitmesini istedi. Dinçer, şunları kaydetti: “Çocukların boşanan ebeveyne karşı silah olarak görülmesi, kullanılması çocukların bilinçaltında olumsuz duygular ile beslenmesine ve kişisel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Boşanmaların artmasıyla çocuklar uyuşturucu madde bağımlılığına itiliyor. Geleceğimizi oluşturan çocukların aile bütünlüğü içinde yaşaması, daha güvenli huzurlu olması, hem kişisel gelişimleri hem de ülkeye faydalı bireyler olması anlamında önemli bir kapıdır.

Sesimize kulak verin!

“2017 yılından beri boşanma savaşlarında oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için milletvekillerine, Aile ve Adalet Bakanlıklarına, Cumhurbaşkanımıza çözüm önerilerimizi ilettik. Defalarca söz verilmesine, 100 günlük programda yer verilmesine, aylar yıllar geçmesine rağmen hâlâ bir somut adım atılmadı. Bir kez daha  sesleniyoruz; Çocuklar susar, siz susmayın Sayın Cumhurbaşkanım, vicdanınızın sesini dinleyin ve artık somut adım atın! Velayet ortak olmalı, ebeveyne yabancılaştırma suç olmalı ve bunu yapandan velayet alınmalı. Çocuklar ‘mal’ değil ki haciz edilsin.”


Yeni Akit Gazetesi
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