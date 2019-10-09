Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru Çocuk Esirgeme Kurumu bebek alımı

Çoçuk Esirgeme Kurumuna kimler gider, Çoçuk Esirgeme Kurumu kaç yaşına kadar bakar? Çocuk Esirgeme Kurumu bebek alımı nasıl yapılır? Evlat edinme başvurusu için nereye başvurmak gerekir? Sosyal Hizmetler ve Çoçuk Esirgeme Kurumu’ndan evlat edinmek isteyen eşlerin ve bireylerin öncelikle belirlenen şartların tamamını eksiksiz olarak yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Evlat edinilmesi istenen çocuğun bizzat biyolojik ailesinden, doğrudan Aile Mahkemesine başvurarak evlat edinme talebinde bulunulması. Çoçuk Esirgeme Kurumu çocuk başvuru nasıl yapılır? Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru nasıl yapılır? Sosyal Hizmetler ve Çoçuk Esirgeme Kurumu başvuru işlemlerine ilişkin haberin detayları.

Evlat edinme başvurusu için nereye başvurmak gerekir?

Evlat edinmek isteyen eşlerin ve bireylerin öncelikle yukarıda saymış olduğumuz şartların tamamını eksiksiz olarak yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şartların herhangi birisini taşımayan eşler ya da bireyler evlat edinme hakkından faydalanamayacaklardır. Bu şartları sağlayanların ise evlat edinmek için izlemesi gereken resmi yollar şunlardır:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar vasıtasıyla evlat edinme başvurusu yapılması,

Evlat edinilmesi istenen çocuğun bizzat biyolojik ailesinden, doğrudan Aile Mahkemesine başvurarak evlat edinme talebinde bulunulması.

Birinci seçenek evlat edinmek için nereye başvuruda bulunabilirim sorusunun cevabı niteliğindedir. Doğrudan biyolojik anne ve babasından bir çocuğu evlatlık olarak alabilmek pek sık karşılaşılabilecek bir seçenek olmayabilmektedir. Bu yüzden evlatlık edinmek isteyen kişilerin birinci seçeneği daha çok tercih ettiğini söyleyebiliriz.

Evlat edinme şartları neler?

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,

Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,

Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunma

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması,

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)

Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Evlat edinme yolları neler?

Evlat edinme şartlarına sahip bir insanın evlat edinmesi ülkemizde iki şekilde olmaktadır:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan,

Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden. (Bu grupta yer alan evlat edinmelerde taraflar doğrudan Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.)

Evlat edinmek isteyenler nereye başvuru yapmalı?

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleşim yerindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne,

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,

Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, merkezi makama gönderilmek üzere bulundukları yerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar.

Evlat edinme başvurusu nasıl yapılır?

Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Eşlerin evlat edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinin de birlikte bulunması gerekir.

(Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce bulunduğunuz yerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.)