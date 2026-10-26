Çocuk çocuğu parkta öldürdü! Ankara'da dehşet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da bir parkta 18 yaşından küçük çocukların kavgasında biri öldü, diğeri ise gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Plevne Caddesi'ndeki bir parkta A.A.Y, silahla Arda O'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrolde, Arda O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından şüpheli A.A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Arda O. ve A.A.Y'nin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.,