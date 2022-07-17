  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Yerel

Çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Niğde'de ailesiyle piknik yapmaya gittiği Narlıgöl'e giren çocuğunun boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için girdiği gölde akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 07:01:00 -
Çocuğunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl’e geldi. Bir süre sonra Sıtkı G., 14 yaşındaki çocuğunun gölde boğulmak üzere olduğunu görünce kendisi de göle girdi. Çocuğunu kurtararak güvenli alana götüren Baba Sıtkı G. akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonrasında Sıtkı G.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23