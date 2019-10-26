Yalan söylemenin her türlüsü kötü bir davranıştır. Hiçbir ebeveyn çocuğunun yalan söylemesinden dolayı hoşnut kalmaz. Biliriz ki yalan söylemek ahlaki açıdan yanlış ve birbiri ardına doğan yeni kötü davranışları getirir. Peki, çocuğun yalan söylemesi nasıl engellenir? Çocukların yalan söylemesini engellemenin yolları...

Çocuğun yalan söylemesi nasıl engellenir?

Hatalar karşısında sabırlı olun

Çocuğunuzun isteyerek veya istemeyerek yaptığı hataları telafi etmesi için ona zaman tanıyın. Yaptığı hataların farkına varmasına yardımcı olun. Çocuğunuz sakar, unutkan, tembel olabilir. Çocuğunuzun bu davranışları karşısında sabırlı olun ve bu huylarından uzaklaşması için ona yol gösterin.

Kullandığınız kelimelere dikkat edin

Çocuğunuzun her zaman güzel kelimeler duymaya ihtiyacı vardır. Ona söylediğiniz kötü cümleler çocuğunuzun içine kapanmasına hatta size karşı öfke duyarak intikam almasına sebep olabilir.

Sizin davranışlarınız çocuğa yansır

Çocuklar bebeklikten itibaren anne ve babasının davranışlarını kaydeder ve bu davranışlar ömür boyu çocukta izler bırakır. Sürekli yalan söyleyen bir ailenin çocuğu da büyük oranda yalanın gerekli bir davranış olduğunu düşünür. Bu yüzden çocuklarınızda güzel davranışlar görmek istiyorsanız önce kendinize çeki düzen vermelisiniz.

Sevgi ile büyütüp kucaklayın

Çocukların gelişimi açısından sevgi ve ilginiz o kadar önemlidir ki sevgiyi hisseden çocuk zamanla her problemi aşar. Ailesinin verdiği ahlaki davranışlara karşı daha titiz davranır.

Çocuğunuzu suçlamayın

Çocuklarınızı yargılamadan önce doğruyu anlamaya çalışın. Çocuğunuza baskı yaparak yalana teşvik etmeyin.

Çocuğunuzu azarlamayın

Her hatasında çocuğu suçlamak ve azarlamak rencide edici bir davranıştır. Çocuğunuzu yaptığı güzel davranışlar karşısında tebrik edin. Azarlamak yerine onu anlamaya çalışın. Ses tonunuza dikkat edin. Çocuğa yalan söyleme demek yerine bana doğruyu söyle diyerek ona olan güveninizi hissettirin.