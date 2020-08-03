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Eğitim

Çocuğum hangi okula gidecek? | Ortaokul sorgulama ekranı

Çocuğum hangi ortaokula gider? Okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala veliler çocuklarının hangi okula gideceğini, kayıt tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz “Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:55:00 -
Çocuğum hangi okula gidecek? | Ortaokul sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını açıkladı. Ancak sürecin nasıl işleyeceği pandeminin durumuyla şekillenecek. Veliler 31 Ağustos’a az bir süre kala çocuklarının hangi okula gideceğini sorgulamaya başladı. İşte, detaylar.

Çocuğum hangi okula gidecek? | Ortaokul sorgulama ekranı

Veliler çocuklarının kayıt olacağı anaokulu, 1. sınıf ve 5. Sınıfı e okul üzerinden öğrenebiliyor. Okullar ailenin ikametinin bulunduğu bölgelerdeki en yakın okul olarak belirleniyor.

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