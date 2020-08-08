Çocuğum hangi okula gidecek? 2020 MEB e-okul kayıt sorgulama işlemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Selçuk okulların açılması ile ilgili 31 Ağustos tarihi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Öğrenci velileri yeni okula başlayacak olan çocuklarının nerede okula başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte İlkokul, anasınıfı ve ortaokul öğrencileri e-okul kayıt sorgulama ekranı...

MEB okul kaydı nasıl sorgulanır?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

E-OKUL OKUL KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

2020'de okula başlayacakların doğum tarihi ne olmalı?

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."