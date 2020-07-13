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Eğitim

Çocuğum hangi okula gidecek? | 1. sınıf kayıt işlemleri

1. sınıf kayıtları başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart - 19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos'ta okulların açılacağını duyurdu. Elbette sürecin işleyişini salgının durumu belirleyecek. Bu doğrultuda vatandaşlar çocuklarının anaokulu ve 1. sınıfta hangi okula kayıt olacaklarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi "1. sınıf kaydı ne zaman yapılacak?" , "Okul kayıtları ne zaman yapılacak?" , "Anaokulu kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, 1. sınıf kayıtları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:37:00 -
Çocuğum hangi okula gidecek? | 1. sınıf kayıt işlemleri

2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlama tarihi salgının seyrine göre 31 Ağustos’a kısa bir süre kala yeniden değerlendirilecek. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşlar anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

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Çocuğum hangi okula gidecek? | 1. sınıf kayıt işlemleri

Temmuz ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı oldu. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

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Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.

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