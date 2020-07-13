2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okulların başlama tarihi salgının seyrine göre 31 Ağustos’a kısa bir süre kala yeniden değerlendirilecek. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşlar anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağını, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

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Çocuğum hangi okula gidecek? | 1. sınıf kayıt işlemleri

Temmuz ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında anaokulu ve 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağı oldu. Çocuğunuzun hangi okula kayıt olacağını e okul sisteminden öğrendikten ve işlem yaptıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgelerle okula başvurmanız gerekiyor.

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Okul kaydı için istenen belgeler neler?

Okula kayıt yaptırmak için e okul sistemine girmeniz ve gerekli bilgileri doldurmanız gerekiyor. Ardından okula evrakları teslim ederek 2. Kayıt aşamasını tamamlamanız gerekiyor. Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

İlçe nüfus müdürlüğünden alınan 1 adet nüfus kayıt örneği

Anne veya baba hangisi veli ise, 1 adet veli nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Eğer ki okul isterse 6 adet vesikalık fotoğraf

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerden okul yönetimlerini para talep etmesi yapak. Buna rağmen ücret talep edilmesi durumunda gerekli yerlere başvuru yapabilirsiniz.