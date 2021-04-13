Çocuğu olanlar izinli mi sayılacak? Kamuda çalışan hamileler izinli mi sayılacak?
Kamu esnek çalışma saatleri güncel | Salgın sebebiyle kısmi kapanma kararı alındı. Artan vakalar sebebiyle kamuda esnek çalışma dönemi başladı. Peki, hamileler izinli mi sayılacak?
Koronavirüs salgınındaki son durumun değerlendirilmesi için kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısında kısmi kapatma kararı alındı. Peki, kamuda esnek çalışma nasıl olacak?
Çocuğu olanlar izinli mi sayılacak? Kamuda çalışan hamileler izinli mi sayılacak?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda esnek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. (Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak” dedi.