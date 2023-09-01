Çocuğu olan yaşadı! Milyonlarca Türk'ü ilgilendiriyor... Her ay 18 bin lira verilecek

Trafik ışığı koalisyonu temel çocuk yardımı konusunda anlaşmaya vardıktan sonra Almanya Aile Bakanı Paus ilk kez yapılacak yardım rakamlarına dair açıklamada bulundu. 2025 yılına kadar en büyük çocuklar için 636 Euro kadar yardım sağlanabileceğini söyledi. Bu gelişme ülkede yaşayan gurbetçilerimizi de ilgilendiriyor.

2025’te en küçük çocuk için 530 euro ve en büyük çocuk için de 636 euro ödenebileceğini belirten Paus, bu rakamın 2024 için öngörülen rakamın yüzde 12 fazlası olduğunu söyledi.

Paus, gelecek yıl yüzde 3 gibi bir artışın da öngörüldüğünü dile getirdi. Bakan Paus, “Çocuklara eşit imkanlar ve sosyal yaşama daha fazla katılması için yeterli bir miktar” dedi.

Trafik ışığı koalisyonu, çocuk yardımı, çocuklara yönelik yurttaş yardımından sağlanan yardımlar ve çocuk yardımı gibi önceki yardımları temel çocuk güvenliği kapsamında bir araya getirmek istiyor.

Kaynak: Artı49

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