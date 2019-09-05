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Çocuğu kaçırılan ailelerin isyanı büyüyor! 'Canımı feda edeceğim...'

Diyarbakır’da çocuğu PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi sürerken, oğlu Müslüm Altıntaş için eylem yapan baba Şevket Altıntaş yeniakit.com.tr’ye konuştu. Oğlunun 4 yıl önce askerlik yaparken PKK’lılar tarafından kaçırıldığını anlatan baba Şevket Altıntaş, “Hacire Ana’yı örnek aldım ve kendi kararımla eylem başlattım. Evladımı bu örgütün elinden kurtarıncaya kadar da mücadelemden vazgeçmeyeceğim.” dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 19:49
Çocuğu kaçırılan ailelerin isyanı büyüyor! 'Canımı feda edeceğim...'

 İsmail Uğur  Yeniakit.com.tr 

Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattıkları eylem sürerken, acılı aileler yeniakit.com.tr’ye konuştu. Oğlu askerde iken PKK’lılar tarafından kaçırıldığını anlatan baba Şevket Altıntaş, “HDP’liler bizim eylem yapmamızdan rahatsız oldular. Yıllardır çalmadığımız kapı görüşmediğimiz kimse kalmadı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Benim oğlum vatanseverdi. Ne pahasına olursa olsun evladımı bu örgütün elinden kurtaracağım.” şeklinde konuştu.

Kendi kararımızla eylem başlattık

Yeniakit.com.tr’ye konuşan acılı baba Şevket Altıntaş, oğlunun askerlik vazifesini yaparken PKK’lılarca yolu kesilerek kaçırıldığını belirterek, “4 yıldır evladımı görmüyorum. Bu zaman zarfından çok mücadele ettik, birçok kişiyle görüştük ama evladımızı kurtarma noktasında bir sonuca ulaşamadık. Hacire Ana’nın azmini ve cesaretini görünce biz de cesaretlendik ve kendi kararımızla eylem yapma kararı aldık. Allah’tan başka hiç kimseden korkumuz yok. Evladımızı bu örgütün elinden kurtarıncaya kadar ne gerekiyorsa yapacağım.” diye konuştu.

‘Niçin buraya geldiniz’ dediler

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları eyleme ilişkin bilgiler veren baba Şevket Altıntaş, şöyle devam etti:

“HDP’liler bize ‘Niçin buraya geldiniz?’ dediler. Ben de ‘Siz de ben de çok iyi biliyoruz neden burada olduğumuzu’ dedim. Önce bizi buradan uzaklaştırmak istediler ama kameralar olduğu için bunu yapamadılar. Daha sonra konuşmak istediler. İçlerinden birkaç kişiyle konuştuk ama sanki sütten çıkmış ak kaşıklarmış gibi kendilerini savunmaya kalktılar. Biz birşey yapamayız diyorlar. Bundan sonra kim ne yaparsa yapsın ben evladım için vereceğim mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim.”

Canımı feda etmeyi göze aldım

Evladını kurtarmak için canını feda etmeyi göze aldığını ve bu yola öyle çıktığını anlatan baba Şevket Altıntaşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oğlum hayattadır. 3 ay önce İnsan Hakları Derneği aracılığıyla bir mektup göndermiş. Yedi sekiz satırlık bir mektup. ‘Sizi özledim’ diye yazmış. Evladım vatansever biriydi. Ne PKK ne de uzantılarıyla hiçbir bağı ve ilişkisi yoktu. Zaten devletine askerlik yaptığı sırada kaçırıldı. Bazen işten eve erken gittiğimide eşimi oğlumun fotoğrafına sarılıp uyurken görüyorum. 4 yıldır aşımız ekmeğimiz zehir oldu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gerekirse bu uğurda canımı feda edeceğim ama evladımı bu örgütün elinden kurtarmaktan asla vazgeçmeyeceğim.”

Bütün sanatçılara ve ünlülere sesleniyorum

Evladını PKK terör örgütünün elinden kurtarmak için başlattıkları eylem konusunda bütün kamuoyundan destek beklediklerini de dile getiren baba Şevket Altıntaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz haklı davamızda bütün sanatçılarımızdan ve tanınmış simalardan destek bekliyoruz. Bizim eylemimiz ne siyasi ne de çıkar amaçlı bir eylemdir. Yüreğimizde evladımızın acısını taşıyoruz. Evladımızı kurtarmaktan başka bir amacımız yok. Lütfen bizim sesimize ses olsunlar, bize destek versinler.”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:49
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. dİYARBAKIR

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