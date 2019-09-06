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Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na 1988 yılından bu yana destek veren Coca-Cola, turnuvanın 60. yılında da resmi sponsorlar arasında yer aldı

06 Eylül 2019 Cuma 15:42
Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu

İSTANBUL(AA) - UEFA ve Coca-Cola, arasında imzalanan anlaşma ile Coca-Cola UEFA EURO 2020'nin alkolsüz içecek sponsoru oldu.

Coca Cola'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın 60. yıldönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. UEFA EURO 2020,12 Haziran tarihinde Roma'da başladıktan bir ay sonra Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı ile son bulacak. Turnuvaya; Amsterdam, Bakü, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow, Londra, Münih, Roma ve Saint Petersburg olmak üzere 12 şehir ev sahipliği yapacak

Coca-Cola, 24 takımın katılımıyla haziran-temmuz aylarında oynanacak finallerde, düşük ve şekersiz içecek seçeneklerinin yanı sıra spor içecekleri, su, hazır kahve ve meyve suyunun da aralarında bulunduğu birçok içecek markasını spor severler ile buluşturacak. Coca-Cola, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının sponsorluğunu ilk olarak üstlendiği 1988 yılından bu yana UEFA ile uzun ve verimli bir ortaklık içinde oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein, Coca-Cola'nın Avrupa'da milli takımlar düzeyinde futbola gösterdiği ve 40. yılına yaklaşan taahhüdünü EURO 2020 sponsorluğu ile sürdürmesinin UEFA için çok değerli olduğunu belirterek, “Coca-Cola, sadece UEFA ile uzun soluklu ilişkisi ile değil, aynı zamanda insanları bir araya getirme ve birleştirme yeteneği ile de bizim için mükemmel bir ortak. Bu, UEFA EURO 2020 için özellikle geçerli. Bu yıl turnuvayı ilk defa 12 ülkede düzenleyerek kıta genelinde hiç olmadığı kadar çok taraftara üst düzey futbol izleteceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Coca-Cola Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Walter Susini ise Coca-Cola’nın, futbola her düzeyde destek verdiğini uzun ve zengin bir tarihe sahip olduğunu kaydederek, “Milyonlarca taraftarın yanı sıra müşteri ve ortaklarımız ile de futbolun coşkusunu paylaşmaya devam edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. 2020 yılında turnuva öncesi ve sırasında, Avrupa'nın dört bir yanındaki takım ve taraftarları çok daha geniş bir içecek yelpazesi ile ferahlatacağız.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:42
  1. Coca Cola
  2. EURO 2020
  3. sponsor

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