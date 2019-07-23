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Çobanlar sosyal medyada birleşti

Türkiye’de küçükbaş hayvan bakan çobanlar büyük marketlerin ucuz kurbanlık satmasını sosyal medyadan boykot etti.

23 Temmuz 2019 Salı 09:21
Çobanlar sosyal medyada birleşti

Türkiye’de küçükbaş hayvan bakan çobanlar büyük marketlerin ucuz kurbanlık satmasını sosyal medyadan boykot etti.


Kurbanına sahip çık sloganı ile 42 bin üyenin bulunduğu Küçükbaş Hayvan Emekçileri Birliği sosyal medya hesaplarından, çobanlar büyük marketlerin kurban olmayacağını, hayvanları ucuza satarak hem üreticiyi hem de kurban kesecek vatandaşları zor durumda bıraktıklarını açıkladı. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Fatih Önder, “Sizinde televizyonlarda ve sosyal medyada gördüğünüz gibi marketler biz Müslümanlar için çok büyük önemi olan kurban kesme ibadetine de usulsüz el atmış taksitle ve kurban olmayacak kilolarda hayvanları kurban diye insanlara satarak hem kurban besleyen emekçiyi mağdur ediyor. Hem de ibadetini layıkı ile yerine getirmek isteyen kardeşlerimizin ibadetine şüphe düşürüyor. Bu usulsüzlüğe Diyanet ve Kızılay’da piyasanın çok, çok altında fiyatlar açıklayarak ortak olarak üreticiyi mağdur edecek pozisyonlar oluşturmuştur” diye konuştu.


Kesinlikle bağışlara karşı değiliz bunun altını da özellikle çizelim diye konuşan Önder, “Kurban olacak vasıfta bir hayvanın en az 6 aylık annesinin boyutlarında ve kusursuz olması şartları göz önünde bulundurulduğunda Marketlerin verdiği kilolarda kurban olmayacağı açıkça ortadadır. Diyanet ve Kızılay’ın verdiği fiyatlarda ise ülkemiz şartlarında kurban olacak bir hayvan bulmak imkansızdır. Tarım Bakanlığımızı göreve davet ediyoruz. Bizlerin sayesinde ayakta kalan birlikler ise neden bu olaya duyarsız kalıyor. Bugün kuzu kesim canlı kilo olarak Türkiye’de 43-45 lira arasında değişiyor. Ortalama 4 aylık 20 kilo kesilen bir kuzu 900 lira iken bu fiyatların çok altında şartları tutmayan hayvanların kurban diye satılması hem vicdanen hem de dinen uygun değildir” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:21
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