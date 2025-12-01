Çobanın ormanda keşfi: Roma dönemi mezar steli müze yolunda

Kayacık Mahallesi’ndeki ormanda keçilerini otlatırken steli fark eden çoban, durumu Fethiye Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Bölgeye giden ekiplerin incelemesinde eserin tarihi değerde olduğu belirlendi.

Yaklaşık 300 kilogramlık ağırlığı nedeniyle taşınamayınca zarar verilmemesi için toprağa gömüldü ve alana fotokapan yerleştirildi.

Hazırlıkların ardından yeniden bölgeye giden ekipler, kara yolundan yaklaşık 45 dakika yürüyerek alana ulaşıp eseri çıkardı.

Taşınmadan önce eser sarılarak hazırlandı. Sarp arazideki steli arkeologlar ve işçiler yaklaşık yedi saat taşıdı.

Fethiye Müze Müdürlüğü’ne getirilen eser, gerekli işlemlerin ardından sergilenecek.

‘MUHTEMELEN BİR AİLE TABLOSU’

Steli taşıyanlardan arkeolog Ahmet Meke, eseri çobanın bulmasının ardından uzmanlarca detaylı incelendiğini söyledi.

Meke’nin aktardığına göre mezar taşı milattan sonra 1’nci ve 3’üncü yüzyıllar arasına tarihleniyor.

Meke şu bilgileri paylaştı:

“Eser, genellikle Anadolu’da görülebilen sunak tipli mezar steline bir örnek. Bu steli özel kılan üzerindeki kabartması, ikonografik betimlemeleri ve altındaki yazıttan dolayı epigrafik özelliğidir.

Eserin ön yüzünde kadın ve erkek figürü bulunuyor. Bu da muhtemelen bir aile tablosu. Roma Dönemi’ndeki aile kültürü, üzerindeki kıyafetlerden o dönemdeki yaşamı ve sosyo kültürel durumu gözlemliyoruz.”

Eserin yan yüzünde çelenk ve betimleme olduğunu belirten Meke şunları ekledi:

“Çelenk zafer ve onuru temsil eder. Eserdeki figürün halk içerisinde önemli bir kişi olduğunu gösterir. Örnekte gördüğümüz gibi kültürel varlığı koruma açısından vatandaşlarımızın sağduyulu olması çok önemli.

Sarp ve kayalık bir araziden taşıdık. Müze Müdürlüğüne getirilen eserimiz, temizlik ve konservasyon çalışmalarından sonra envantere alınacak ve sergilenecek. Eserin bulunduğu alanla ilgili sit alanı önerisinde bulunduk. Alana da güvenlik açısından fotokapanlar yerleştirildi.”