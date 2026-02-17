  • İSTANBUL
Sosyal Medya 'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?
Sosyal Medya

'Emekliyim' diyen İsrailli'yi rezil rüsva etti! Savaş suçlarından mı?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Bir komedyen sahnesinde Filistin’deki katliama değindi. İsrailli bir izleyicinin olduğunu öğrenen komedyen şahısla doğrudan diyaloğa girdi. Komediyenin ‘ ne iş yapıyorsun’ sorusuna ‘emekliyim’ demesi üzerine aldığı cevap tüm dünyada gündem oldu.

Bir stand-up gösterisi sırasında Filistin’de yaşanan saldırılara değinen komedyen, seyirciler arasında İsrailli bir kişinin bulunduğunu öğrenince konuşmasını doğrudan bu izleyici üzerinden sürdürdü. Komedyenin ‘ne iş yapıyorsun’ sorusuna ‘emekliyim’ diyen İsrailliye ‘Savaş suçlarından mı emeklisin?’ diyerek soykırımcı zihniyeti seyircilerin önünde ifşa etti. Salonda büyük alkış koparken İsrailli seyirci yerin dibine girdi.

O anlar tüm dünyada gündem oldu.

