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Yerel Çobanın feci ölümü
Yerel

Çobanın feci ölümü

Yeniakit Publisher
2023-07-24 13:29:00 -
Çobanın feci ölümü

Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü.

Büyükyayla köyü Kümbeller mezrasında çobanlık yapan Cemal Aldemir (43), hayvanlarını otlatırken yere düşmesi sonucu yanında bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Aldemir'i fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Ambulansla önce Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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