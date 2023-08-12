Çobançantası otunun faydaları nelerdir? Zırh gibi yapan koruyucu: Kontrollü olarak yapın, hastalıklar geri dönecek!

Çoban çantası doğal olarak yetişen yaban otsu bitkilerdendir. Bitkinin yaprakları kalp şeklindedir. Ve daha çok bir çobanın çantasını anımsattığı için bu ismi almıştır. Çoban çantası bitkisi dünya çapında bilinen ve bitkisel tedavi amacıyla kullanılan bir bitkidir. Boyu 50 cm’ye kadar uzayabilir. Çiçekleri genellikle beyaz ve krem renktedir. İnce uzun sapı üzerinde tekli gruplar halinde yapraklar yer alır. En üst bölümünde de kalp şeklinde açan çiçekleri bulunur.

Çiçekler genellikle kış aylarında çar ve tohum bırakırlar. Soğuğa dayanıklı bir bitkidir bu sebeple dünyanın pek çok yerinde yetişebilmektedir. İçeriğinde uçucu yağlar barındırır. Bu uçucu yağ vücut için yararlı olmakla birlikte iyileştirici etkiye sahiptir. Bu sebeple çoban çantası pek çok ülkede şifalı bitkiler gibi kullanılıyor.

Genellikle çayı hazırlanıp içilir. Bu çay çoban çantası otunun taze yaprak ve çiçeklerinden hazırlanabileceği gibi, kurutularak da kullanılabilir. Çoban çantasının yalnızca yaprak ve çiçekleri kullanılabilir. Kökleri bitkisel tedavi amacıyla kullanılmaz. Ama en çok yararlı olan kısımlarının tohumları olduğu düşünülmektedir. Kuru olarak kullanılacağı zaman bitkinin çiçek açma dönemler tercih edilir.

Bu dönemler kışa denk geldiği için güneşte kurutmak zorlaşabilir. Ancak toplanan çiçek ve yapraklar gölgede bırakılarak kuruması sağlanır. Bunlar çay yapmak için rutubetsiz bir ortada saklanır ve kullanılır.

Çoban Çantası Faydaları

– En çok bilinen etkisi kanamayı durdurmasıdır. Olası iç kanama gibi durumlarda etkili olarak kullanılır. Damarları daraltıcı etkisi olduğundan adet kanaması ve basur nedeni ile oluşan kanamaları azaltır.

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– Mide, bağırsak ve burun gibi iç bölgelerin kanamasını azaltır ve durdurur.

– Dış kanamaların durdurulmasında da etki gösterir.

– Varislerin düzelmesine etkilidir.

– Damar şişmesi sebebiyle oluşan karaciğer rahatsızlıklarında iyileştirici etkiye sahiptir.

– İdrar söktürür.

– Tansiyon rahatsızlıklarında tansiyonun normal seviyelerde tutulmasına karşı etkilidir.

– Kas gevşekliği tedavisinde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

– İdrar yolları tedavisinde iyileştirici etkiye sahiptir.

– Baş ağrılarının azalmasında ve iyileştirilmesinde etkilidir.

Çoban çantası bitkisinin çok fazla yan etkileri bulunmamaktadır. Ancak bitkisel tedavi amacıyla bir anda fazla miktarda alınması kalp çarpıntısına sebep olabilir. Bu nedenle gün içinde düşük miktarlarla iki üç saatlik aralıklarla kullanılmalıdır. Gebelikte kullanımı ise güvenli değildir.