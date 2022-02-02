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Yerel Çoban ağıla gittiğinde felaketi gördü! Buzağılar yanarak öldü
Yerel

Çoban ağıla gittiğinde felaketi gördü! Buzağılar yanarak öldü

Erzincan'da akşam saatlerinde ahırı kontrole giden çoban, yangın çıktığını fark edince hayvanları kurtarmak için yanan ahıra girdi. Çobanın yaralı olarak kurtulduğu yangında, 5 buzağı yanarak öldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 08:02:00 -
Çoban ağıla gittiğinde felaketi gördü! Buzağılar yanarak öldü

Erzincan Terzibaba Mezarlığı altındaki Suna Eltut'a ait ahırda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Hayvanları kurtarmak istemiş

Ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen çoban yaralanırken, 5 buzağı yoğun duman nedeniyle öldü.

Çoban hastaneye kaldırıldı

Yaralanan çoban sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çobanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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