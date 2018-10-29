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CNN'e şüpheli paket gönderildi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan CNN kanalına şüpheli bir paket gönderildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
CNN'e şüpheli paket gönderildi!

CNN'in Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Zucker, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah, CNN'in adresine postalanan başka bir şüpheli paket Atlanta'daki posta ofisinde ele geçirildi. Şu an için bir tehlike yok." ifadelerini kullandı.

Yayın kuruluşuna konuşan bir yetkili, paketin ülkede son 1 haftadır farklı adreslere gönderilen paketlere benzediğini belirtti.

CNN'in New York ofisi geçen hafta şüpheli bir paketin bulunması nedeniyle boşaltılmıştı.

Şüpheli paket furyası sürüyor

ABD'de geçen pazartesiden itibaren eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Adalet Bakanı Eric Holder gibi siyasilerin yanı sıra CNN'in New York ofisi gibi adreslere şüpheli paketler gönderilmişti.

Paketlerden, "boru bombası" adı verilen patlayıcı düzenek çıkmıştı.

Paketleri gönderdiği belirlenen 56 yaşındaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida'da gözaltına alınmıştı. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Donald Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı ve nefret söyleminin kullanıldığı belirlenmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 18:31
  1. ABD
  2. CNN

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