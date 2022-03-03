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Gündem CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı
Gündem

CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı

Lviv'den yolan çıkan CNN TÜRK aracına Kiev yakınlarında hedef alındı. Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 21:47:00 - 2022-03-03 21:51:48
CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı

Lviv'den Kiev'e doğru yola çıkan CNN TÜRK ekibinin aracının olduğu konvoya ateş açıldığı ve kurşunların aracın lastiklerine isabet ettiği belirtildi. Muhabir Samet Güner ve Kameraman Caner Emre Kınacı'ya ulaşılamadığı bildirildi. Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verdi.

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