CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı
Lviv'den yolan çıkan CNN TÜRK aracına Kiev yakınlarında hedef alındı. Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verdi.
Lviv'den Kiev'e doğru yola çıkan CNN TÜRK ekibinin aracının olduğu konvoya ateş açıldığı ve kurşunların aracın lastiklerine isabet ettiği belirtildi. Muhabir Samet Güner ve Kameraman Caner Emre Kınacı'ya ulaşılamadığı bildirildi. Hande Fırat, araçlarının lastiklerine ateş açıldığı ve konvoy ile birlikte geri döndüklerini bilgisini verdi.