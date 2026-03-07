  • İSTANBUL
Gündem

CNN International haddini aşıyor! Türkiye’den bölücü haritaya tepki

İletişim Başkanlığı, CNN International kanalında gösterilen sözde kürdistan haritasına ilişkin sert bir açıklama yaptı.

 

CNN International kanalında gösterilen skandal haritaya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklamada, "CNN International tarafından yayımlanan ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda kullanılan görsel içerik ve editoryal yaklaşım ciddi endişe uyandırmaktadır. Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan 'Kürtlerin yaşadığı alanları' gösteren harita, bölgeye ilişkin yanıltıcı ve indirgemeci bir tasvir sunmaktadır.

 

Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan; basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır. Ayrıca, vatandaşımız olan Kürtlerin herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesi kabul edilemez. Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye’nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün göz ardı edilmesine yol açabilmektedir" denildi.

 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkûr harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir. Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir.

 

 

Bu çerçevede, CNN International’ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahını esas alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Cabbar

İt ürür, kervan yürür. Bizim derdimiz odur ki kervan yürürken ayaklarının altında köpekler kalmasın ama gördüğümüz kadarıyla o köpekleri de ezip yürüyeceğiz gibi bir resim var ortada hadi hayırlısı diyelim cami duvarına işeyen köpeğin eceli gelmiştir.
