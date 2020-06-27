CNN duyurdu: Trump kararlı! ABD harekete geçti

Amerikan basın kuruluşu CNN'in iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'den 4 bin 500'e indirmek için harekete geçtiği belirtildi.

Trump yönetiminin konuya ilişkin üzerinde çalıştığı planda sona yaklaşıldığı ifade edilen haberde, Trump'ın bu konuda "kararlı" olduğu ifade edildi.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in geçen hafta bu konuyu NATO müttefikleri ile de görüştüğü aktarılırken, askerlerin tam olarak hangi tarihe kadar çekileceğine ilişkin ise net bir tarih paylaşılmadı.