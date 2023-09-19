  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
Spor

Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Yeniakit Publisher
2023-09-19 11:33:00 -
Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı karşılaşmayı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.
Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23