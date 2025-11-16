Claudia Fırtınası Portekiz’de can almaya devam ediyor: Hortumda 1 ölü, 28 yaralı

Portekiz'de etkili olan Claudia Fırtınası, Perşembe günü başkent Lizbon yakınlarında iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından, ülkenin güneyinde yeni bir faciaya yol açtı.

ALGARVE BÖLGESİNDE HORTUM VURDU

Fırtına nedeniyle Algarve bölgesindeki Albufeira'da hortum yaşandı. Saat 11.00 ile 15.00 arasında şiddetli rüzgârların bölge halkına zor anlar yaşattığı bildirildi.

Hortum, karavanların bulunduğu bir kamp alanını vurdu.

Kamp alanında 85 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı kadın hayatını kaybetti .

Aynı bölgede 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yakındaki bir otelde ise 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Toplam yaralı sayısı 28'e ulaştı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, hayatını kaybeden kadın için taziye mesajı yayımlarken, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Claudia Fırtınası'nın önceki gün Lizbon yakınlarındaki Fernao Ferro bölgesinde yaşlı bir çiftin sel sonucu ölümüne neden olmasıyla birlikte, fırtınanın Portekiz'deki toplam bilançosu ne yazık ki 3 ölüye yükseldi.

İNGİLTERE KIYILARI DA ETKİLENDİ

Batı Avrupa kıyılarında etkisini sürdüren Claudia Fırtınası, İngiltere'yi de vurdu. Galler'de Monnow Nehri'nin taşması nedeniyle tahliye çalışmaları yürütüldü ve İngiltere Çevre Ajansı, ülke genelinde 49 bölge için sel uyarısı yaptı.

Acil durum ekipleri, olası yeni risklere karşı hazır bekletiliyor.