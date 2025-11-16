  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adıyaman'da tarihi anlar! Bakanlardan ardı sıra açıklamalar...

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Yunanistan’dan ‘NATO’ oyunu sonunda patladı!

Aynı aileden 3 kişi ölmüştü! Gıda faciası olayıyla ilgili flaş gelişme

Apoleti çok sorgulama kapasitesi yok! Kemalist CHP'li Dursun Çiçek fena madara oldu

AK Partili Fuat Oktay son gelişmeleri değerlendirdi: Fransa direksiyonu Türkiye'ye kırdı!

Bakan Yerlikaya'dan şehir eşkıyalarına kötü haber

"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Şimdi de ‘Sansür var sansür’ desenize Kemalistler! Sosyal medyada M. Kemal’e hakarete fren

Vatan hainleri belki biraz utanır Türk bayrağının gökteki nöbetçisi karga
Dünya Claudia Fırtınası Portekiz’de can almaya devam ediyor: Hortumda 1 ölü, 28 yaralı
Dünya

Claudia Fırtınası Portekiz’de can almaya devam ediyor: Hortumda 1 ölü, 28 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Claudia Fırtınası Portekiz’de can almaya devam ediyor: Hortumda 1 ölü, 28 yaralı

Portekiz'de etkisini şiddetli yağış ve sellere yol açarak sürdüren Claudia Fırtınası, ülkenin güneyinde dehşet saçtı. Kamp alanını vuran bir hortum nedeniyle 85 yaşındaki İngiliz bir kadın hayatını kaybederken, ikisi ağır olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı.

Portekiz'de etkili olan Claudia Fırtınası, Perşembe günü başkent Lizbon yakınlarında iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından, ülkenin güneyinde yeni bir faciaya yol açtı.

ALGARVE BÖLGESİNDE HORTUM VURDU

Fırtına nedeniyle Algarve bölgesindeki Albufeira'da hortum yaşandı. Saat 11.00 ile 15.00 arasında şiddetli rüzgârların bölge halkına zor anlar yaşattığı bildirildi.

  • Hortum, karavanların bulunduğu bir kamp alanını vurdu.

  • Kamp alanında 85 yaşındaki bir İngiltere vatandaşı kadın hayatını kaybetti.

  • Aynı bölgede 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

  • Yakındaki bir otelde ise 23 kişi hafif şekilde yaralandı. Toplam yaralı sayısı 28'e ulaştı.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, hayatını kaybeden kadın için taziye mesajı yayımlarken, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Claudia Fırtınası'nın önceki gün Lizbon yakınlarındaki Fernao Ferro bölgesinde yaşlı bir çiftin sel sonucu ölümüne neden olmasıyla birlikte, fırtınanın Portekiz'deki toplam bilançosu ne yazık ki 3 ölüye yükseldi.

İNGİLTERE KIYILARI DA ETKİLENDİ

Batı Avrupa kıyılarında etkisini sürdüren Claudia Fırtınası, İngiltere'yi de vurdu. Galler'de Monnow Nehri'nin taşması nedeniyle tahliye çalışmaları yürütüldü ve İngiltere Çevre Ajansı, ülke genelinde 49 bölge için sel uyarısı yaptı.

Acil durum ekipleri, olası yeni risklere karşı hazır bekletiliyor.

 

Tonlarca ağırlıktaki çatı fırtınada uçtu! O anlar kamerada
Tonlarca ağırlıktaki çatı fırtınada uçtu! O anlar kamerada

Yerel

Tonlarca ağırlıktaki çatı fırtınada uçtu! O anlar kamerada

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!
Gündem

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Bir dizi ziyaret için Kastamonu'ya giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu'nu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23