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Cizre’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyuşturucu denetimi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:15:27 -
Cizre’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi uyuşturucu denetimi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleri, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Şırnak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Silopi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince park-bahçe, cadde, sokak ve metruk binalarda uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi. 21 ekip ve 65 personel ile 8 ayrı noktada uyuşturucu denetimi gerçekleştirilirken uygulamada 105 araç ve 847 şahıs sorgulandı. 2 bakaya şahsa tebliğ yapılırken 22 yaşındaki O.A. isimli şahıs üzerinde 0,68 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiş şahıs hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapıldı.


Vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi veren Cizre polisi, halkın çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcılarını ya da başka herhangi bir konuda duydukları rahatsızlıkları kendilerine ve 155 polis ihbar hattına iletmelerini istedi.

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