Cizre'de sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu ilçede termometreler 49,1 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru daha önce 49 derece ile yine Cizre'de kayıtlara geçmişti.

Cizre, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0,1 derece yükselterek 49,1 ile şu ana kadar Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

İlçede rekor sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Halk, Kurban Bayramı ziyaretlerini akşam saatlerine erteledi.

Yetkililer, güneş ışınlarının dik geldiği 12 ila 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.