Cizre’de maske ve sosyal mesafe denetimi

Korona virüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

Cizre’de kentin önemli noktalarında denetimlerini sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, esnaf ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve kurallara riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta ekiplerinin sahada maske ve sosyal mesafe denetimi yaptığını belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Bizler de sahada olalım ve denetimleri yerinde inceleyelim dedik. Vatandaşlarımız denetimlerin devam etmesini istiyor. Vatandaşımızın sağlığı ve geleceği için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kurallara uysun. Yeni dönemde üç altın kural öneriyoruz. Maske takacağız, sosyal mesafeyi koruyacağız ve temizliğe riayet edeceğiz. Bunları yaptığımız zaman riskleri azaltabiliriz. Kısıtlamaların kaldırılması veya gevşetilmesi tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu tehlikelerin devam ettiğini ifade ediyoruz. Gerekmedikçe kalabalıklara girmeyelim. İhtiyacımız olduğu takdirde dışarı çıkalım" dedi.