City Football Group, bir kulüp daha alıyor!

Manchester City başta olmak üzere birçok futbol kulübüne sahip City Football Group, Avrupa'dan bir kulübü daha satın alıyor.

Hollanda'nın ünlü futbol portalı Voetbal International'ın haberine göre City Football Group, NAC Breda'ya ilgi gösteriyor.

Manchester City ile NAC Breda arasında yakın zamandaki iyi ilişkiler de bu satın alma ihtimalini güçlendiriyor.

Manchester City'nin birçok genç futbolcusu yakın dönemde kiralık olarak NAC Breda'da top koşturmuştu. Bu isimlerin arasında Enes Ünal da yer alıyor.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden NAC Breda 45 puanla 9. sırada yer alırken play-off mücadelesi veriyor.

City Football Group bünyesinde şu an 10 kulüp bulunuyor. NAC Breda'nın satın alınması durumunda Hollanda ekibi portföyün 11. kulübü olacak.

Grubun sahip olduğu kulüpler şu şekilde:

Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama, Montevideo City, Girona, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Lommel SK, Troyes

Grup ayrıca Bolivya ekiplerinden Bolivar ile de iş birliği yürütüyor.