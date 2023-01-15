Çıtır patates topları: Çok acı soslarla, çay-simit keyfi yapın! İşte mis gibi ucuz maliyetli en kolay enfes tarif

Çıtır Patates Topları Tarifi İçin Malzemeler

3 adet patates

3 yemek kaşığı nişasta

5-6 dal maydanoz

4-5 dal taze dereotu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Çıtır Patates Topları Tarifi Nasıl Yapılır?

Kahvaltılarda güzel bir alternatif hazırlarından çok daha güzel kendimiz yapınca çok daha sağlıklı ve güvenilir.

Patatesleri haşlayalım haşlanan patatesleri ezelim içine maydanoz ve dereotunu küçük küçük doğrayalım kalan diğer malzemeleri koyup karıştıralım güzelce yoğuralım.

Biraz sıvı yağ alıp elimize sıvı yağ sürelim hazırladığımız harçtan cevizden büyük parça alalım yuvalayıp kızgın yağda kızartalım tavayı sallayalım ki her tarafı kızarsın eşit bir şekilde kızarmadan çevirmeyelim kızardıktan sonra çevirelim.

İyice kızaran patates toplarını kevgirle alalım sıcak sıcak servis edelim ki çıtırlığı gitmesin.

Kızarmış Patates Topları: Çıtır Patates Topları Tarifi Nasıl Yapılır?

Haşlanmış patatesleri güzelce ezin. ...

Patatesli harçtan elinizle ceviz büyüklüğünde toplar alın ve ortasını açın. ...

Kapatın ve elinizle yuvarlayın. ...

Çıkarıp önce unlu-nişastalı karışıma sonra yumurtaya ve ardından galeta ununa bulayın.

Tavaya sıvı yağı alıp yağı kızdırın.

Patates Topu Tarifi

Patates püresinden küçük parçalar alıp içine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirip yuvarlayın. Önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya, son olarak ufalanmış mısır gevreğine bulayarak kızgın ay çiçek yağında altın rengi oluncaya kadar kızartın. gürmar, bim,a101 ve zincir marketlerde satılan hazır ürünlere veda edin. Patates toplarını, ızgara köfte ile birlikte servis edebilirsiniz.