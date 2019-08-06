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CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe: "Bilimselliği kanıtlanmış doğal çözümlere ilgi artıyor"

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Dr.

06 Ağustos 2019 Salı 13:44
CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe: "Bilimselliği kanıtlanmış doğal çözümlere ilgi artıyor"

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe; sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için vatandaşların doğal ürünleri tercih ettiklerini açıkladı. Ayrıca Keçe, güvenli ve doğal gıda takviyeleri satan yerlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti.



Hormonlu ve sentetik ürünlerin hayatımıza iyiden iyiye girdiği günümüzde cinsel sağlığına özen gösterenlerin tercih ettiği ’güvenli ve doğal gıda takviyeleri’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe; sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için vatandaşların doğal ürünleri tercih ettiklerini açıkladı. Keçe, güvenli ve doğal gıda takviyeleri satan yerlerin yaygınlaşması gerektiğini belirtti.



Her şeyin sentetikleştiği modern dünyada sağlık artık için doğalının arandığına dikkat çeken Dr. Cem Keçe; "Besinlerin doğalını yeme arayışı, suni güzellik yerine doğal güzellik arayışı yakın ilişkilerde doğallık arayışına dönüştü. Bu durum cinsel istek ve uyarılmayı arttıran ilaçların kullanımının arttığı son yıllarda güvenli ve doğal gıda takviyelerine olan ilgiyi de arttırdı. Ama çok yanlış bir şekilde sanki bu iki durum yani ilaçlar ve gıda takviyeleri birbirinin alternatifi gibi bir algı ortaya çıktı. ‘Banka kredisi mi kasadaki nakit mi?’ şeklinde bir polemik ortaya çıktı. Oysa gerçek böyle değil, ilaçlar ve gıda takviyeleri birbirini destekliyor ve birlikte kullanıldıklarında sonuçları daha güçlü ortaya çıkıyor, memnuniyet artıyor. Organik yani bedensel sorunlar nedeniyle cinsel istek ve uyarılma sorunu yaşayan çiftlere hekimler cinsel isteği ve sertleşmeyi arttıran ilaçlar öneriyor veya psikiyatrik bozukluğu olan hastalara hekimler psikiyatrik ilaçlar veriyor. Onaylı ve bilimsel yayınlarla etkinliği kanıtlanmış güvenli ve doğal gıda takviyeleri, sertleşme ve cinsel isteği arttıran ilaçların etkinliğini arttırabiliyor veya psikiyatrik ilaçların cinsel yan etkilerini azaltabiliyor" dedi.



"Güvenli doğal ürünlerin kullanımını öneriyoruz"


CİSED cinsel terapistlerinin cinsel ilgi ve uyarılma bozukluğu yaşayan erkekler ve kadınlara, tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan, etkinlikleri klinik çalışmalarla ispatlanmış, güvenli ve doğal gıda takviyelerini önerdiğini söyleyen Keçe; "CİSED cinsel terapistleri olarak cinsel isteği ve cinsel uyarılmayı arttırmak için, içeriğinde güvenli ve doğal gıda takviyeleri çiftlere öneriyoruz. Bu ürünlerin düzenli kullanımı; cinsel isteği arttırmaya, cinsel uyarılmayı kolaylaştırmaya, cinsellikten alınan hazzın devamına yardımcı olabilir ve çiftlerin cinsel yaşamlarında büyük fark oluşturabilir" ifadelerini kullandı.



"Cinsel sorunlar hem kadın hem erkeği etkiliyor"


Cinsel hayatı aktif olan her 10 kadından 8’inin, her 10 erkekten 7’sinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığına dikkat çeken Dr. Cem Keçe; "Cinsel istek, cinsel uyarılma, plato, boşalma/orgazm ve çözülme (cinsel doyum) şeklindeki beşli cinsel döngünün herhangi bir evresinde bir bozulma olmasına veya cinsel döngüde olmayan ağrı, acı, kanama, tiksinti, korku, endişe gibi olumsuz durumların cinsel döngüye eşlik etmesine cinsel işlev bozukluğu (CİB) denir. Sertleşme bozukluğu, erken boşalma, kadında orgazm bozukluğu, vajinismus gibi CİB’ları, hem ruhsal hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olurlar ve cinsel terapistten alınacak cinsel terapi veya hekimlerden alınacak cinsel tedaviler ile kolaylıkla çözülürler. Tedavi olmayı asla ertelemeyin" şeklinde konuştu.



"40 yaş üstü erkeklerin yarısı cinsel bir sorun yaşıyor"


Cinsellikte mutlu olmanın her bireyin hakkı olduğunu savunan Keçe, "CİSED’in yaptığı anket çalışmalarına göre 40 yaş ve üzeri erkeklerin yaklaşık yüzde 50’si zaman zaman cinsel istek azlığı ve sertleşme sorunu yaşıyor, bu oran 60 yaş üzerinde yüzde 80’lere ulaşıyor. Kadınlarında yüzde 40’ı cinsel istek ve uyarılma sorunları yaşıyor. Tabi bu durum çiftin partner ilişkisini ve ruh sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Oysa cinsellikte mutlu olmak hem seçimlerde, davranışlarda, konuşmalarda gizlidir, hem de gerektiğinde ilaçlarla, güvenli ve doğal gıda takviyelerinin birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasında gizlidir. Cinsel isteklere ulaşma ve bundan doyum sağlama durumu olarak bilinen cinsel mutluluk, zihinsel, ruhsal, bedensel, duygusal ve ilişkisel bir yeterlik halidir, cinsel isteklere eksiksiz bir biçimde ve düzenli olarak erişmekten duyulan kıvanç durumudur ve cinsel bir istek yerine geldiğinde duyumsanan sevinçtir. Cinsellikte mutlu olmanın ilk şartı, kendinizi ve partnerinizi keşfetmek ve anlamaktır, sağlıklı ve düzenli beslenmektir, bunun için cinsel terapistten veya hekimlerden alınacak cinsel eğitim veya cinsel danışmanlık size yardımcı olacaktır. Cinsel konularda bilgilenmeyi asla ertelemeyin" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:44
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