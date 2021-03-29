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Spor Çirkin hareket iddiası tribünleri karıştırdı
Spor

Çirkin hareket iddiası tribünleri karıştırdı

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında tribünlerden çirkin hareketler yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 03:12:00 -
Çirkin hareket iddiası tribünleri karıştırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol'un galibiyet sayısı 9'a yükseldi.

Maçın sonunda gerginlik yaşandı

Maçın bitimine 2.27 saniye kala Büyükçekmece Basketbol 98-91 öne geçtikten sonra Galatasaray yöneticileri Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareket yaptığı yönünde maçın hakemiyle konuştular.

Oyunun durduğu esnada güvenlik güçleri tribünlerde yaşanan olayları önlemek amacıyla bir süre barikat kurdu ve bu şekilde bekledi.

Oyun bir süre dururken, hakem her iki oyuncularını kulübelerine geri gönderdi. Futbolcular bekleyiş sırasında tekrar ısındı. Maçın hakemi, Galatasaray yöneticileriyle konuştu ve ardından müsabaka tekrar başladı.

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