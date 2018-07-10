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Çipras'ın ERDOĞAN düşmanlığı! O isme ateş püskürdü

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e tepki gösterdi. Çipras2ın bu tutumu, Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı olarak nitelendiriliyor.

10 Temmuz 2018 Salı 11:17
Çipras'ın ERDOĞAN düşmanlığı! O isme ateş püskürdü

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis'e "Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilmezdir" dedi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Selanik'te açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan, "2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan'ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 11:17
  1. Alexis Çipras
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • mtmt44 dk önce
    sozde sosyalistin sahtekar oldugu, irkci-fasist savunma bakani ile ayni sekilde bu eski bakani hedef almasiyla, ABD usagi fasist fetö darbecilerini desteklemesi ve iltica taleplerini kabul etmesi yine irkci alrin gunes partisi gibi davranmasiyla acikca ortaya cikti... fasist ve kravatli abd usafi cipras!
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