Çipras'ın ERDOĞAN düşmanlığı! O isme ateş püskürdü
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis’e tepki gösterdi. Çipras2ın bu tutumu, Erdoğan üzerinden Türkiye düşmanlığı olarak nitelendiriliyor.10 Temmuz 2018 Salı 11:17
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis'e "Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilmezdir" dedi.
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Selanik'te açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan, "2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan'ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir" açıklamasında bulundu.
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