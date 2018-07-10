Çipras'ın ERDOĞAN düşmanlığı! O isme ateş püskürdü

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Eski Bakanı Milletvekili Dora Bakoyannis'e "Yunan hükümetine danışmadan katılması kabul edilmezdir" dedi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Selanik'te açıklamalarda bulunan Yunan Başbakan, "2 Yunan subay Türkiye tarafından nedensiz ve aleyhlerinde herhangi bir suçlama yöneltilemeden 4 aydır hapiste tutuklu kaldıkları bir anda, ana muhalefet partisinin bazı yetkililerinin, Erdoğan'ın yemin törenine üstelik Yunan hükümetine danışmadan katılmaları kabul edilmezdir" açıklamasında bulundu.