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Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de muhtemel bir çatışmaya hazırlıklıyız’

Yunan televizyonuna konuşan Başbakan Çipras, Türkiye'nin Ege'de olası bir 'sıcak gelişmeye' neden olma ihtimaliyle ilgili, 'bunun hesaba katıldığını ve Yunan hükümetinin de bu bağlamda hazırlıklı' olduğunu söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Çipras’ın burnu havada!‘Ege’de muhtemel bir çatışmaya hazırlıklıyız’

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin 'zayıflığının ve yalnızlığının' bir işareti olduğunu söyledi.

Bir Yunan televizyonuna konuşan Çipras, Türkiye'nin stratejik çıkmazla karşı karşıya kaldığını savundu.

Yunan başbakan, ülkesinin ve Kıbrıs'ın son yıllarda güçlü uluslararası ittifaklar kurduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü ittifaklarının bulunmadığını söyleyen Çipras, "Kıbrıs ve Yunanistan'la farklılıklarının ikili bir konu olduğu iddiaları kabul edilmez. Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de münhasır ekonomik bölgesidir. Yunanistan sınırları aynı zamanda AB sınırlarıdır" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Kıbrıs'ın sürekli işbirliği içinde olduklarını kaydeden Çipras, Türkiye'nin Ege'de olası bir 'sıcak gelişmeye' neden olma ihtimaliyle ilgili, 'bunun hesaba katıldığını ve Yunan hükümetinin de bu bağlamda hazırlıklı' olduğunu söyledi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de nasıl bir politika izliyor?

Türkiye Kıbrıs'ta Türklerin Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu ve adanın zenginliklerinden ortak faydalanılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye sık sık bölgede faaliyet yürüten enerji şirketleri ile ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere Rum tarafının tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgeyi tanımadığını ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla çakışan bölgelerde arama ve üretim çalışmalarına izin vermeyeceğini dile getiriyor.

Ayrıca Türkiye muhataplarına, Rum kesiminin adanın tamamını temsil eden bir devlet olmadığı için münhasır ekonomik bölge oluşturma ve ihale etme hakkı bulunmadığını da iletiyor.

Öte yandan, adanın çakışma olmayan kuzey, doğu ve güney kısımlarında Rum tarafının fiili durum yaratma olasılığına karşı, Türk tarafınca TPAO'ya ruhsat sahaları verildi. Böylece Rum yönetiminin adanın tamamını temsil etmemesine rağmen bloklar oluşturarak münhasır ekonomik bölge ilan etmesine karşılık verilmiş oldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:14
  1. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
  2. Türkiye
  3. Doğu Akdeniz
  4. Kıbrıs
  5. Yunanistan
  6. TPAO
  7. Rum

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