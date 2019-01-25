0553 313 94 23

Çipras: Bugün tarihi bir gün

'Kuzey Makedonya' oylaması sonrası Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, açıklamada bulundu.

25 Ocak 2019 Cuma 23:23
Çipras: Bugün tarihi bir gün

Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin 'Kuzey Makedonya' olarak kabul değişmesini ön gören anlaşmayı '153 evet' ile onayladı.

Yunan Meclisi'ndeki oylama sonrası Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sosyal medya hesabından mesajlar yayınladı.

Bugün tarihi bir gün” diyen Çipras, “Yunanistan tarihin önemli bir bölümünü koruyor, eski Makedonya mirası. Bugün Balkan tarihinde yeni bir sayfa açtık. Milliyetçi nefret, anlaşmazlıklar ve çatışmalar artık yerini dostluk, barış ve iş birliğine bıraktı” dedi.

Gelecek nesillerin oylamada ‘evet’ oyu veren vekillere minnettar olacağını söyleyen Çipras, “Ülkelerimizdeki gelecek nesiller, insanlarımızın dayanışması ve bir arada yaşaması için, barışçıl bir gelecek için temeller atan, yürekli ve cesur parlamento üyelerine minnettar olacaktır. Kuzey Makedonya bugün doğdu. Bölgedeki güvenlik, istikrar ve karşılıklı gelişme çabalarında Yunanistan'ın dostu ve müttefiki olacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:23
  1. Makedonya
  2. Balkan tarihi
  3. Aleksis Çipras
  4. Kuzey Makedonya
  5. Yunan parlamentosu
  6. Yunanistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    1. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    2. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    3. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    4. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    5. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    6. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    7. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    8. Maçın ardından
    9. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    10. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    11. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    12. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    13. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    14. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    15. Trump'tan beyin yakan açıklama!..
    16. Maduro'dan ABD'ye bir tepki daha!..
    17. ABD'nin Afganistan saldırılarındaki..
    18. Tüfekle oynayan çocuk ağzından yaralandı
    19. Çipras: Bugün tarihi bir gün
    20. Victor Moses: Fenerbahçe'de olduğum..
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"
    "Benzerini Türkiye'de oynayacaklar"