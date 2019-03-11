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‘Çipli Beton’un beton kalitesine katkı vermesi bekleniyor

THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar, “Sorunların çözülmesiyle ‘Çipli Beton’un beton kalitesine önemli bir etkisinin olacağını düşünüyoruz” dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
‘Çipli Beton’un beton kalitesine katkı vermesi bekleniyor

THBB Kalite Güvence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar, “Sorunların çözülmesiyle ‘Çipli Beton’un beton kalitesine önemli bir etkisinin olacağını düşünüyoruz” dedi.



Şantiyelerde alınan beton numunelerinin içerisine RFID çip konularak betonun uygunluğu dijital olarak izleniyor. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ‘Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri’ düzenlendi. Seminerde konuşan THBBKalite Güvence Sistemi (KGS) KGS Direktörü Selçuk Uçar, “Çipli Beton” olarak adlandırılan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ve yapı denetimde yapılan diğer değişiklikler hakkında da bilgi vererek “EBİS ile Yapı Denetim mevzuatına göre şantiyelerde alınan beton numunelerinin içerisine RFID çip konularak betonun uygunluğu dijital olarak izlenmeye başlandı.



Yapı Denetim kuruluşu yetkilisinin gözetiminde Yapı Denetim laboratuvarınca yapılan numune alma işleminden sonra çipli numune laboratuvarda özel geliştirilmiş beton test preslerinde analize tabi tutulmakta ve otomatik olarak raporlanmaktadır. Bakanlık bu sisteme geçiş amacını yapı denetim laboratuvarlarınca uygulamalarda yapılabilen hata, kayıp ve hileleri engellemek olarak belirtmektedir. Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. THBB olarak bu sistemi, sektörümüzdeki haksız rekabetin azaltılması ve kalite seviyesinin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak görmekteyiz ancak şu aşamada uygulamada bazı sorunlar yaşanıyor. Bu konuda raporlar hazırlayarak Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu sorunların da çözülmesiyle ‘Çipli Beton’un beton kalitesine önemli bir etkisinin olacağını düşünüyoruz.” dedi.



“Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi belgelendirmeleri devam ediyor”


Seminer’de Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki son gelişmeleri aktaran THBB Teknik ve Sürdürülebilirlik Direktörü Koray Saçlıtüre, “2017 yılından bu yana Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (Concrete Sustainability Council) Bölgesel Sistemi Operatörü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. ‘Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi’nin adaptasyon sürecini 2018 yılında tamamladık. Bu Sistem kapsamında ilk hazır beton tesisi ile çimento fabrikası 2018 yılının kasım ayında belgelendirildi. Aralık ayında 2 hazır beton tesisi daha bu sisteme dâhil olarak belgelerini aldı. THBB, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Bölgesel Sistem Operatörü olarak hazır beton, çimento ve agrega sektörlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. KGS de bağımsız olarak denetimlerde bulunarak hazır beton tesisleri ile çimento fabrikalarını belgelendirmeye devam ediyor” diye konuştu.



“AR-GE ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi olarak sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz”


Geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladıkları İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteklediği “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi” projesine devam ettiklerini ifade eden Koray Saçlıtüre, “Bu proje çerçevesinde laboratuvarımıza kazandıracağımız yeni ekipmanlarla AR-GE ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi olarak sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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