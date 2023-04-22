  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülke bunu konuşuyor: O araç sahiplerine TikTok şoku!

TİP sözcüsünden tehditkar sözler! Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız

Ukrayna'nın çok amaçlı özel arazi aracı Türkiye'de üretildi! Müthiş hamle

Anadolu'da tutunamıyorlar: Hatay'da CHP'li isim yuhlandı

Altınlarını banka kasasında tutanlar dikkat! Mert Başaran uyardı: O iki şehre götürün

CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'

Onları yakından ilgilendiriyor! Önemli banka detayı! Bunu yapmak şart! Birçok kişi bunu bilmiyor

Belgeler sızdırıldı! Ukrayna, PKK ile Rusya'ya karşı ortak saldırı planlamış!

"O konuda Türkiye'ye çok ihtiyaçları var" deyip duyurdu! Avrupa ülkeleri kapımızda kuyruk olacak

Anketlerde hiç hesaba katılmıyorlar! Ama seçimin sonucunu onlar belirleyecek! 2018'de ezici çoğunlukla 'Erdoğan' demişlerdi
Yerel Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti! Feci anlar kamerada
Yerel

Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti! Feci anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-04-22 21:38:00 -
Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti! Feci anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta Münür A. (40) yönetimindeki 16 PL 660 plakalı cip, koşarak sokağa çıkan 8 yaşındaki Murat K.'ya çarpıp üzerinden geçti. Kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!
Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!

Yerel

Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!

Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler
Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

Yerel

Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yerel

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23