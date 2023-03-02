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Dünya Çip krizine karşı yeni hamle: 39 milyar dolar...
Dünya

Çip krizine karşı yeni hamle: 39 milyar dolar...

ABD, 39 milyar dolarlık 'çip teşviki'ni başvuruya açtı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 08:24:00 -
Çip krizine karşı yeni hamle: 39 milyar dolar...

Bakanlığın konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İlk fon fırsatı, başvuruculardan çip üretimi tesislerini kurmak, bunları modernize etmek ve projelerini genişletmek isteyenlere sağlanacak” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 39 milyar dolarlık destek paketi kapsamında projelerin değerlendirilmesinde başvuru yapanların “kararlılığının” dikkate alınacağı kaydedildi.

Başvurucuların inşaat projeleri için “ön anlaşma” yapmalarının önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, 150 milyon dolar üzerinde fon talep eden kişilerden tesislerinde ulaşılabilir, güvenli ve yüksek teknolojili kreşlerin de yer alması şartının bulunduğu belirtildi.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo da “Çip ve Bilim Yasası, gelecek nesil Amerikan yeniliğini başlatmak, ulusal güvenliği ve küresel ekonomik rekabetimizi korumak için tarihi fırsat sunuyor” dedi.

Raimondo, “Amerika için çip projesini uygulamayı bitirdiğimizde, en yüksek teknolojili yeni öncü çiplerin icat edilebileceği dünyanın önde gelen noktası olacağız” diye konuştu.
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Bakan, geçen hafta ise ABD’nin 2030’a kadar en az iki yeni büyük ölçekli çip üretim tesisi kurmayı planladığını duyurmuştu. ABD’de 9 Ağustos 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS yasası, yerli yarı iletken üretiminin artırılmasını ve birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için 52,7 milyar dolarlık desteğin yanısıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25’lik vergi indirimini içeriyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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