Cinsel istismar ve rüşvetle suçlanan prens ortalığı karıştırdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçtiğimiz haftalarda Buckingham Sarayı'nda gerçekleşecek tadilatlar sebebiyle Windsor Kalesi'ne taşınma kararı almıştı. Londra'dan uzaklaşma kararı alan Kraliçe'yi yalnız bırakmak istemeyen Prens William ve Kate Middleton, Windsor Sarayı'na taşınmak için harekete geçti.

The Sun gazetesinin aktardığına göre; gözde çiftin bu kararı almasındaki en büyük sebep Kraliçe II. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew. 61 yaşındaki Prens Andrew, cinsel istismar iddiaları nedeniyle davalık olmuş ve kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmıştı. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin adını lekeleyen olayların ardından Prens William ve babası Prens Charles’ın, York Dükü Prens Andrew’ü aforoz etmesi için Kraliçe’ye baskı ve lobi yaptığı söylenenler arasındaydı.

Prens Andrew'un çok konuşulan olaylardan sonra Kraliçe'ye yakın olmak istemesi Prens William ve Kate Middleton'ı endişelendirmeye başladı. Bundan dolayı da Kraliçe'nin yanına taşınmak için hazırlık yapmaya başladılar.

Saraya yakın bir kaynak, "Windsor’a taşınma ihtiyacı giderek artıyor. Andrew, Kraliçe ile çok zaman geçiriyor. Yakınında yaşıyor ve her zaman onun yanında. Babası Prens Philip’in anmasında bulunmaya hakkı olduğunu söylemeyen erkek, kadın ya da çocuk yoktur. Ancak aile, geri dönüşün olmadığı konusunda kararlı. Ocak ayında kraliyetten kovulmasına rağmen, kraliçeye olan yakınlığını kamusal hayata geri dönmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanmasına dair gerçek korkular var." şeklinde konuştu.