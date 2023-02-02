Cinnet geçiren Amerikalılar birbirini öldürüyor

ABD’nin Los Angeles kentinde, hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Çin takvimine dayalı Yeni Yıl kutlamaları sırasında düzenlediği silahlı saldırı ile 10 kişinin ölümüne sebep olan 72 yaşındaki saldırgan, kargo minibüsünün içinde kendini vurarak intihar etti.

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı, Cumartesi gecesi California Monterey Park'taki silahlı saldırıyı düzenleyen adamın evinde arama başlattı.

Polis tarafından tesbit edilen 72 yaşındaki Huu Can Tran, California, Torrance'da intihar etti. Polis soruşturmayı genişletmek için çalışmalara devam ediyor.

ABD’de insanlar silahlanmaya devam ediyor!

ABD’de hemen her gün silahlı saldırılarda insanlar ölüyor. Pek çok Amerikalı, ABD Anayasasında yer alan silah taşıma hakkını kutsal sayıyor.

Her 100 Amerikalı’ya 120 silah düşüyor.

ABD’de 2019’da intihar edenlerin yüzde 40’ı silahla kendi canına kıydı.

Ülkede 100 bin kişiden 4’ü silahla kendini vuruyor.

İsviçre merkezli SAS (Small Arms Survey) araştırmacıları, 857 milyon sivilin dünya genelinde silahlandığını söylüyor. Araştırmacılar 393 milyon silahın sadece Amerikalılara ait olduğunu ifade ediyor.

Gallup anketlerine göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 44'ü evinde silah barındırıyor.

ABD'de ateşli silah üretimi artıyor ve daha fazla Amerikalı silah satın alıyor.

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'na (ATF) göre, 2018'de silah üreticileri ülkede 9 milyon ateşli silah üretti. Bu rakam 2008'de üretilenin iki katından fazla.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) 2019 verilerine göre ABD’de silahlanma; Avrupa Birliği'ndekinden 22 kat ve Avustralya'dakinden 23 kat daha yüksek.

2019'da 23.000'den fazla Amerikalı kendini ateşli silahla vurduğu için öldü. Bu sayı, dünya çapındaki silahlı intiharların yüzde 44'ünü oluşturuyor.

ABD toplu infazlarla da sık sık gündeme geliyor. William Paterson Üniversitesi'nde sosyoloji ve ceza adaleti doçenti Jason R. Silva'ya göre ABD, son 20 yıldır toplu katliamların yaşandığı tek “gelişmiş” ülke.

Ülkede 2019'da 417 toplu infaz yaşandı. 2022'de 210’u aşkın toplu infaz kaydedildi.