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Dünya

Çinli yetkili duyurdu! 'Bölgeye askeri kuvvetleri konuşlandırdılar, sonuçları felaket olacak’

ABD ordusunun Asya Pasifik bölgesindeki “benzeri görülmemiş” kuvvetlerini konuşlandırmasından sonra Çin’den açıklama geldi. Ulusal Güney Çin Deniz Araştırmaları Enstitüsü başkanı Wu Shixun, “bir kriz patlarsa, ikili ilişkilerin sonuçları felaket olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:29:00 - 2020-06-25 14:32:52
Çinli yetkili duyurdu! 'Bölgeye askeri kuvvetleri konuşlandırdılar, sonuçları felaket olacak’

Üst düzey Çinli bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Asya Pasifik bölgesindeki “benzeri görülmemiş” kuvvetlerini konuşlandırdığını açıkladı.

Devlet araştırma merkezi olan Ulusal Güney Çin Deniz Araştırmaları Enstitüsü başkanı Wu Shixun, “Asya-Pasifik bölgesinde ABD askeri konuşlandırması benzeri görülmemiş bir durum” dedi ve “askeri kaza veya kazayla ateş etme olasılığının arttığına ilişkin yorum yaptı. 

'Sonuçları felaket olacak'

“Bir kriz patlarsa, ikili ilişkilerin sonuçları felaket olacak” diyen Wu, ABD'nin bölgede 375.000 asker ve savaş gemilerinin% 60'ını Hint ve Pasifik Okyanuslarında konuşlandırdığını ve üç uçak gemisi gönderdiğini belirterek, enstitüsüne bölgedeki ABD askeri varlığı hakkında bir rapor sunarken açıklama yaptı.

Wu, iki ordunun “yanlış anlama ve yanlış yargılamayı” önlemek için “iletişimi yoğunlaştırması” gerektiğini belirtti.

Wu, üst düzey askeri toplantılara devam etmeyi, doğrudan bir telefon hattı açmayı ve ortak deniz tatbikatları yapmayı önerdi ve Çin'in ABD'yi potansiyel bir rakip olarak görmediğini söyledi.

Bakan, “eğer askeri ilişkilerin bozulmasının ciddi bir kaza, çatışma ve hatta kriz olasılığını önemli ölçüde artıracağı” konusunda uyardı.

Kaynak: AFP

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