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Dünya Çinli polis, namaz kılan genci engellemeye çalıştı!
Dünya

Çinli polis, namaz kılan genci engellemeye çalıştı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:01:00 -
Çinli polis, namaz kılan genci engellemeye çalıştı!

Çin’e seyahat eden bir Özbek Müslüman, namaz kılarken Çinli polis tarafından engellenmeye çalıştı.

Çin’e seyahat eden bir Özbek Müslüman, namaz kılarken Çinli polis tarafından engellenmeye çalıştı.

Uygur Türklerine uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sürekli gündeme gelen Çin, İslam'a saldırmaya devam ediyor.

Çin’e seyahat eden bir Özbek Müslüman, namaz kılarken Çinli polisi tarafından tacize uğradı.

Çevredekilerin uyarısına aldırış etmeyen Çin polisi, namaz kılan adamı engellemeye çalıştı.

Sosyal medyada tepki toplayan görüntüye, "Namaz kılan Müslüman Doğu Türkistanlı olsaydı direk toplama kampına atılırdı." yorumu yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntüler üzerinden bazı kullanıcılar ise "Namaz kılması engellenen kişi batı ülkesinde olsaydı tüm Müslümanlar tepki gösterirdi." yorumu yaparak, Doğu Türkistan'daki zulme bir kez daha sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

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