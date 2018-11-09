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Çinli isimden çarpıcı 'CPEC' yorumu: Çin, Türkiye'nin katılımı destekler

Pakistan’ın Türkiye’yi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine katılmaya davet etmesini değerlendiren uzmanlar, Çin’in Türkiye’nin bu projeye katılımını destekleyeceği görüşünde.

09 Kasım 2018 Cuma 21:39
Çinli isimden çarpıcı 'CPEC' yorumu: Çin, Türkiye'nin katılımı destekler

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Türkiye'yi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesine katılmaya davet etti. Kaiser, "CPEC, iki kardeş ülke olan Türkiye ve Pakistan'a ekonomik anlamda faydalı olacaktır. Türkiye'nin katılımı tüm bölge ülkelerinin yararına" yorumunda bulundu.

‘Pakistan'ın bu davetinin arkasında Çin var'

Sputnik'e konuşan Tarasov, Türkiye'nin CPEC'e davet edilmesinin, Çin'den tamamen bağımsız bir girişimin olamayacağını belirterek, "Türkiye tarihsel olarak Pakistan'da otorite ve etkiye sahip. Sünni Pakistan'ın Türkiye ile tarihsel bağları var. Türkiye, 1908 Jön Türk Devrimi'nden başlayarak Hindistan'da Müslümanların yaşadığı bölgeleri, o zamanlar henüz bir devlet olarak Pakistan yoktu. Diğer yandan Pakistan da 1947'den sonra Kemalist reformları kopyalamaya çalışmıştı. Fakat aslında Pakistan'ın bu davetinin arkasında Çin duruyor. Çin, Türkiye'de kendi projelerini hayata geçirerek bu ülkedeki aktif bir pozisyon elde etmeye çalışıyor" dedi.

Diğer yandan ‘Kuzey-Güney' adını alan Rusya-İran-Hindistan uluslararası taşımacılık koridoru projesine dikkat çeken Rus uzman, bu projenin CPEC'e rakip olabileceğini belirterek, "Eğer Rusya-İran-Hindistan projesi hayata geçerse bu Karadeniz, Türk boğazları, Cebelitarık ve Süveyş Kanalı'nın önemini etkileyebilir. Ama Türkiye, ulaşım yollarından devlet kasasına giren büyük geliri kaybetmeyi göze alamaz. Bu yüzden alternatif olarak Pakistan-Çin koridoruna destek verebilir" yorumunda bulundu.

‘Çin, Türkiye'yle işbirliğini aktif olarak sürdürüyor'

Diğer yandan Çin Halk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Prof. Dr. Wang Yiwei, Sputnik'e açıklamasında, Çin'in Türkiye'nin CPEC'e olası katılımıyla ilgili görüşünü anlattı.

Çin'in her zaman ikili veya çok taraflı formatlarda olsun Türkiye'yle aktif işbirliğine destek verdiğini söyleyen Yiwei, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Çin ile Türkiye arasında geleneksel olarak iyi ilişkiler var. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Güney Asya ile Avrupa arasında köprü rolünü oynuyor. Üstelik halihazırda Türkiye, Çin'in ‘Bir Kuşak, Bir Yol' girişimine de aktif ilgi gösteriyor. Bu projeye Rusya'nın da katıldığını hatırlatırım. CPEC'e diğer ülkelerin de katılabileceğini düşünüyorum. CPEC içindeki birçok projeye İngiltere de katılmıştı. Daha sonra Afganistan'ın da katılma ihtimali var".

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:39
  1. CPEC
  2. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru
  3. Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser
  4. Pakistan
  5. Prof. Dr. Wang Yiwei
  6. Çin
  7. Türkiye
  8. Asad Kaiser

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