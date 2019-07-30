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Çinli heyet fındık için Karadeniz’de

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük gıda ve tarım firması olan ve Türkiye’den her yıl önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren COFCO Grubu’ndaki COFCO Sundry şirketine bağlı heyet, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındığı inceliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 13:48
Çinli heyet fındık için Karadeniz’de

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük gıda ve tarım firması olan ve Türkiye’den her yıl önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren COFCO Grubu’ndaki COFCO Sundry şirketine bağlı heyet, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde fındığı inceliyor.


Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile organize edilen program kapsamında ülkemize davet edilen COFCO Sundry Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki heyet, Giresun’da organize edilen ikili görüşmelerde bölgedeki fındık ihracatçıları ile bir araya gelerek yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi. Heyet, fındık işleme tesislerini ziyaret ederek, Türk fındık sektörü ile fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldı.


İlgililer, fındık ihracatçılarının ana hedef ülkelerinden biri olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin, İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır ısrarla yürütülen tanıtım faaliyetleri sonucunda en çok fındık ihraç ettiğimiz ilk 10 ülke arasına girdiğini söyledi. İlgililer, Çinli firmalara yönelik bu tarz faaliyetler ile söz konusu ülkeye yönelik fındık ihracatının yıllık 10 bin ton seviyelerine çıkarılması ve Çin’in en büyük 5 alıcı ülke arasında yerini almasının hedeflendiğini ifade etti.


Çin’e Ocak 2018-Temmuz 2019 tarihleri arasında 8 bin ton fındık ihracatı yapılırken karşılığında 58 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:48
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