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Çinli bürokrat ve yatırımcılar Osmaniye’de

Çin’in Fenghua bölgesinden gelen bürokrat ve yatırımcılar Osmaniye’de incelemelerde bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 16:57
Çinli bürokrat ve yatırımcılar Osmaniye’de

Çin’in Fenghua bölgesinden gelen bürokrat ve yatırımcılar Osmaniye’de incelemelerde bulundu.


Çin Halk CumhuriyetiFenghua Bölgesi Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhou Tao, Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Gu Lisong, Kalkınma ve Reform Bürosu Genel Müdürü Zhang Chuanxian, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu Başkanı Cao Yueyong, Parti Çalışma Komitesi Sekreteri Jiang Xueming, Vergilendirme Devlet İdaresi, Vergilendirme Bürosu Başkan Yardımcısı Lou Fengtang, Ningbo Aisheng Giyim Co, Ltd. Genel Müdür Zhang Lei ve Ningbo Wanmao Elektrik Co, Ltd. Genel Müdür Yu Daowu’dan oluşan yatırımcı heyet Osmaniye Belediyesi’ni ziyaret etti.


Heyeti Belediye Başkan Yardımcı Hacer Burcu Yüceer ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Melih Loş karşıladı.


Yatırımcı heyete Osmaniye ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Belediyemizde ve ilimizde sizleri görmekten mutluluk duyduk. Osmaniye, yapısı ve konumu itibariyle çok önemli bir ilimizdir. İnşallah ilerleyen süreçte planladığınız yatırımlar ile hem istihdam konusunda hemşehrilerimize önemli katkılarınız olur hem de Osmaniye ve ülke ekonomisine önemli katkılarınız olur. Ben tekrarda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor güzide şehrimize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.


Belediye ziyareti sonrasında Osmaniye Belediyesi Kent Müzesini ziyaret eden heyet üyeleri, “Tarihi ve kültürel bakımdan çok önemli bir müze oluşturulmuş. Ayrıca bizim kendi kültürümüz ve tarihimizi de çağrıştıran objelerle karşılaşmaktan da memnun olduk. Bu önemli yapıyı kazandıran sayın belediye başkanını ve emeği geçenleri kutluyoruz” ifadelerini kullandılar.


Ayrıca ziyaretler kapsamında Ticaret Sanayi Odası Başkanı Devrim Aksoy ile görüşmeler yapan heyet, Osmaniye’de çeşitli incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:57
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