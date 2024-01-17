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Dünya Çinli araştırmacılar, uzaydan gelen patates tohumlarını ekime hazırlanıyor
Dünya

Çinli araştırmacılar, uzaydan gelen patates tohumlarını ekime hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-17 16:14:00 -
Çinli araştırmacılar, uzaydan gelen patates tohumlarını ekime hazırlanıyor

Çinli araştırmacılar, uzayda 180 günden fazla kalan 66 bin 500 patates tohumu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Shenzhou-16 aracıyla uzaya gönderilen ve yerçekimsiz ortamda 180 günden fazla kalan patates tohumları, Xisen Patates Endüstrisi adlı şirketin Teknoloji İnovasyon Merkezi’nde inceleniyor. Merkezin direktörü Zhang Linhai ilk olarak tohumları çimlendireceklerini daha sonra yetiştirme ve ekim işlemi yapacaklarını söyledi. Zhang, bu sürecin ardından üstün nitelikli tohum çeşitlerinin seçileceği bilgisini verdi.

Uzayda ıslah işlemi, tohum veya türlerin, genlerini mutasyona uğratmak için kozmik radyasyona ve mikro yerçekimine maruz bırakılması anlamına geliyor. Bu yöntemle elde edilen tohumların daha kısa büyüme süresi, daha yüksek verim ve hastalıklara karşı daha iyi direnç gibi yüksek performanslara sahip olması amaçlanıyor.

İleri düzeyde gen düzenleme teknolojisi kullanarak tuzlu-alkali topraklara dayanıklı ve daha yüksek verime sahip patates çeşitleri yetiştirmeyi planladıklarını söyleyen Zhang, “Bu yöntem, üreme döngüsünü 10 yıldan birkaç yıla indirebilir” diyor. Xisen Patates Endüstrisi, uzaya iki kez tohum gönderdi. 20 bin patates tohumu, Haziran 2022’de Shenzhou-14 uzay aracı ile Çin’in uzay istasyonuna gönderilmiş ve 182 gün sonra dünyaya geri dönmüştü. Çin’in pirinç ve biber de dahil olmak üzere ilk bitki tohumlarını uzaya gönderdiği 1987 yılı, ülkenin uzayda ıslah serüveninin başlangıcı oldu. 30 yılı aşkın süredir bitki tohumları, fideleri ve türleri üzerinde yapılan 30’dan fazla deney sonucunda yaklaşık 1000 yeni çeşit yetiştirildi.

(CGTN TÜRK)

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