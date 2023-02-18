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Gündem Çinli arama kurtarma ekibi ülkesine uğurlandı
Gündem

Çinli arama kurtarma ekibi ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çinli ekiplerden biri daha İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 23:37:00 -
Çinli arama kurtarma ekibi ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çinli ekiplerden biri daha İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) bilet ve pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri tarafından karşılandı.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Lounge'de ağırlanan 132 kişilik ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, bu zor dönemde yaptıkları çalışmalardan dolayı Çin ekibine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki dönemde bu güzel ekibi İstanbul ve Türkiye'de turist olarak güzel günlerde görmeyi diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." dedi.

Gevrek, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Boskonsolos Vekili Wu Jian ve BSR ekip liderine teşekkür plaketi verdi.

Hediye sunumu ve fotoğraf çekiminin ardından ekip, alkışlarla ülkesine uğurlandı.

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