Çinkonun faydaları nelerdir? Hangi besinler çinko bakımından zengin?

Çinko, sağlıklı bir yaşam için vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller arasında yer alır. Sindirim ve sinir sistemlerinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olan çinko, birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar çinkonun grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı oldukça etkili olduğunu göstermiştir.

Peki çinko nelere iyi gelir? Çinko bakımından zengin olan besinler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Çinko nelere iyi gelir?

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Yara iyileşmesini hızlandırır.

- İshalden korunmayı sağlar.

- Göz sağlığında önemli rol oynar.

- Kemik gelişimini destekler.

- Kanser hücrelerini yok eder.

- Kronik yorgunluğa birebirdir.

Çinko bakımından zengin olan besinler

- Kırmızı et

- Balık

- Süt ürünleri

- Fasulye

- Fındık

- Kakao

- Pişmiş tavuk

- Yoğurt

- Ispanak

- Nohut

- Kabak çekirdeği

- Ceviz

- Kavrulmuş yer fıstığı