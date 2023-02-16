Çin'in yeni planı ifşa oldu: Uygur Türkü kadınlar hedefte!

Uygur İnsan Hakları Projesi, Çin hükumetinin, Uygur kadınları zorla evlendirmeleri için rüşvet verdiğini ve tehdit ettiğini tespit etti.

Vaşington merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi'nin (UHRP) konuyla ilgili yeni yayımladığı raporunda, Doğu Türkistan'daki Çin'in atadığı yerel makamların bölgedeki Uygur Türkü kadınları Han Çinlisi erkeklerle görücü usulü evliliğe zorladığı, mali teşvikler ve şantaj kullandığı belirtildi. Raporun, resmi politika belgelerinden, sosyal medya paylaşımlarından ve yurt dışında yaşayan Uygur Türkleriyle yapılan röportajlardan oluşturulduğu kaydedildi.

HAN ÇİNLİSİ ERKEKLERE PARA YARDIMI

Çin hükumet yetkililerinin, Uygur Türkü kadınlar ile evlenmek isteyen Han erkeklerine ev, iş, tıbbi koruma ve nakdi ödüller verdiği bildirildi. Ayrıca Uygur Türkü kadınların Han Çinlisi erkeklerle evlenmeyi reddetmesi halinde kendilerinin veya ailelerinin toplama kamplarına alınacakları konusunda tehdit ettikleri de belirtildi.

Raporda konuyla ilgili örnek olarak Çin'in yerel basınında servis edilen, Aksu vilayetinin Kalasa köyünden yetkililerin köyün "Ulusal Birlik, Tek Aile" kampanyası kapsamında evlendirilen iki Uygur Türkü ve Han Çinlisi karışık çifte 40 bin yuan yaklaşık 5 bin 450 avro verdikleri bildirildi. Benzer şekilde, resmi belgelere göre Kaşgar antik kentinde de "etnik evlilik ödülleri" kapsamında Han Çinlisi erkekler için yılda 20 bin yuan yaklaşık 2 bin 720 avro ayırdığı belirtildi.

"UYGUR TÜRKÜ KADINLAR REDDEDECEK DURUMDA DEĞİL"

Ayrıca rapora ropörtaj veren yurtdışındaki bir Uygur Türkü kadının, komşularının toplama kamplarına alınmalarından korktukları için 18 yaşındaki kızlarını bir Han Çinlisiyle evlendirmek zorunda kaldıklarını söylediği aktarıldı.

Uygur Türkü kadının, "Bir Uygur Türkü kadını, kendisiyle evlenmek istediğini ifade eden bir Han Çinlisi erkeği reddedecek durumda değil" ifadelerini kullandığı bildirildi.

ÇİN İÇİN GÜÇLÜ SİLAH

Avustralya'daki La Trobe Üniversitesi'nde Çin siyaseti ve toplumu konusunda araştır yapan profesör James Leibold, Çin'in uzun süredir etnik gruplar arası evlilik örneklerini sosyal uyum ve ulusal entegrasyon için bir tür güçlü silah olarak gördüğünü ifade ettiği belirtildi.

UYGUR SOYKIRIMI

Çin'in, zorla evliliklerin yanı sıra Doğu Türkistan genelinde zorla kısırlaştırma, işkence ve toplu gözaltı kampları inşa ettiği biliniyor. Birleşmiş Milletler (BM), bu yılın başlarında Çin'in bölgede insanlığa karşı suçlar işlemiş olduğunu ispatlayan bir rapor yayımlamıştı. Ayrıca ABD dahil bir çok Batılı ülkeler, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı eylemleri soykırım olarak tanımıştı.

Çin yönetimi ise söz konusu fillerin araştırılmasını isteyen uluslararası insan hakları gözlemci heyetlerin Doğu Türkistan'a girmesine izin vermiyor.

QHA