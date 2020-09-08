  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'in sınır ihlaliyle suçladığı Hindistan iddiaları reddetti
Aktüel

Çin'in sınır ihlaliyle suçladığı Hindistan iddiaları reddetti

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hint askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:49:10 -
Çin'in sınır ihlaliyle suçladığı Hindistan iddiaları reddetti

PEKİN (AA) - Çin, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki tartışmalı sınır Ladakh'ta sınırı geçtiğini ve bir Çin devriyesine uyarı ateşi açtığını öne sürerken Hindistan söz konusu iddiaları reddetti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili, yaptığı açıklamada, dün, Pangong Gölü’nün güney kıyısında Hint birliklerinin sınırı geçerek devriyedeki Çin askerlerine uyarı ateşi açtığını ve Çin birliklerinin durumu kontrol altına almak için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Şuili, Hint birliklerinin söz konusu eylemini “ciddi askeri provokasyon” olarak nitelendirerek bu adımla her iki ülkenin mutabık kaldığı ilgili anlaşmaların ihlal edildiğini belirtti.

Hindistan tarafının acil olarak tehlikeli hareketleri durdurmasını isteyen Şuili, olayın soruşturulmasını ve söz konusu atışı yapan personelin cezalandırılmasını talep etti.

- Hindistan Çin birliklerinin ateş açtığını öne sürdü

NDTV kanalında yer alan habere göre, Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Çin’in, Hint birliklerinin sınırın diğer tarafına geçerek uyarı ateşi açtığına yönelik iddiaları reddedildi.

Açıklamada, Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığı öne sürülerek Hint birliklerinin olgun ve sorumlu davrandığı belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığının yerli ve yabancı kitleleri yanıltma girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Çin’in bölgedeki gerilimi tırmandırmak için provokatif faaliyetlerini sürdürdüğü savunuldu.

Öte yandan, dün yaşanan olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

- Tansiyon yeniden yükseldi

Geçen ayın sonunda Ladakh'ta yaşanan gerilimin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.

Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini belirterek "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.

Tartışmalı sınırda her iki ülke son 2 aydır birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

- Savunma bakanları Moskova'da görüşmüştü

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül’de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı